Община Монтана започна спешни ремонти на градската улична мрежа

KАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Аварийните екипи на община Монтана започнаха ремонти на нарушени участъци от пътната настилка на 14 места след инспекция и по сигнали на граждани, съобщи кметът Златко Живков. Продължителните валежи в последните месеци причиниха на много места пропадания на асфалта. На четири участъка дупките вече са запълнени. Те са на бул. „Трети март"/ до Аналитик/, на ул. „Св. Климент Охридски" /до Била/, на бул. „Христо Ботев" /на изхода от града при крепостта/ и на площад „Славейков". Работи се на бул. „Парта" /до Лидл/, на „Св. Климент Охридски" /до хлебопекарна „Валка"/ и на ул. „Граф Игнатиев" /до Историческия музей/. В следващите дни, при положителни дневни температури ще бъде ремонтирана разрушената настилка на още 7 участъка.

Продължава монтажът на климатици по проекта за подобряване на качеството на въздуха в Монтана и селата на общината. През последните 2 месеца са монтирани 1502 климатика в 585 домакинства, съобщи кметът Живков. Той е посетил някой от домовете, заедно с монтажните екипи, за да се увери в качеството и резултата от безвъзмездните мерки, които се изпълняват. Общината е една от първите в страната, финансирана от Европейския съюз за подмяна на отоплителните уреди и намаляване на замърсяванията на въздуха.