Илияна Йотова: България може да е пример за това как може да сме заедно и да се разбираме

Имаме голямата привилегия, че живеем в България, в мир и разбирателство. Това е не само привилегия, но и национално постижение. За това работеха нашите прадеди - да бъдем заедно, да се разбираме и да го предаваме от поколение на поколение. Ние и нашата държава може да сме чудесен пример за това както в Европа, така и по целия свят.

С тези думи се обърна към гостите на традиционния ифтар, чийто домакин е днес в София президентът Илияна Йотова. А знаково тя седна между главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и патриарх Даниил

Тя отбеляза, че за нея е голяма чест да продължи една вече сериозна традиция на президентската институция - да е домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

Казват че ифтарът преди всичко засяга душата на онзи, който дава тази тържествена вечеря. И е така, защото всеки път, когато човек е щедър и помага на ближния си, той го прави от все сърце. Тази вечер ще е доказателство за това", започна речта си президентът.

"Няма значение в какъв храм се молиш, стремленията на човешкото сърце са едни и същи. Вярата, молитвата, живее във всеки от нас. Няма значение езикът, на които се молиш, стига да си искрен и да вярваш с молитвата, която правиш", каза Йотова.

Президентът смята, че и в бъдеще ще има трапези, на които да се дели хляба- с нови приятели и различни съседи.

"Ние сме заедно и в несгодите, и в радостите, и в успехите и когато не сме стигнало до онова, коеот сме искали. Да си признаем - гурбетчии българи от всички религии има навън и разбираме тяхната носталгия. Разбираме и онези наши родители, баби и дядовци, които държат в себе си мъката, когато могат да гледат внуците само на екрана на телефона", отбеляза тая.

Тази вечеря са не само жест към нашите сънародници мюсюлмани, това е и нашето желание да спазваме мъдростта и да я предаваме на тези след нас - мъдростта да живеем в хармония и да оставим на децата ни да бъдат заедно в квартали села и градове, и да не се делят. От тази толерантност и това разбирателство ще зависи как се развива държавата ни и какво ще е бъдещето ни", заяви Йотова в речта си.

С поздравление към гостите се обърна и главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Той благодари на Йотова и отбеляза, че това събиране президентската институция обединява всички български граждани без да прави разлика по етнически или религиозен принцип. И отбеляза, че хората имат нужда да бъдат стимулирани да извършват добрини.

Очаквайте подробности