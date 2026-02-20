На 38 метра на дъното откриха край Маслен нос риболовния кораб (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма данни дали е потънал с тримата на борда, над 8 екипа участваха в издирването

Риболовният кораб от Балчик с трима души на борда е открит на морското дъно на дълбочина от 38 метра на 3, 5 мили от Маслен нос срещу нос Коракя.

Засега няма данни дали BH 8113 е потънал с капитана - 58-годишния Христо Спасов, 25-годишния му син и трето лице, които са били в плавателния съд във фаталната сутрин на 18 февруари.

Тогава в 8,30 ч се губи връзката с кораба и започнаха издирвателните действия.

Мястото на потъването бе локализирано предния ден

по появили се на повърхността на морето петна от дизел. Екип водолази открил днес и самия плавателен съд, след като метеорологичните условия позволиха това.

В огледа на кораба освен водолази от Военноморската база "Бургас" и два катера участва и специален морски дрон.

Доброволци от сушата пък продължиха да обхождат брега с надеждата тримата да изплуват на спасителен плот. Засега обаче от тях няма никакви следи. Сред тях са единият син на кап. Спасов и неговият племенник. Кап. Христо Спасов

Една от версиите за потъването на кораба е, че е бил ударен от дрон или се е натъкнал на мина. Ако това беше факт обаче по повърхността на морето щяха да плуват отломки. Заради това по-вероятно било потъването на кораба да е заради морската буря, за която местни твърдят, че се е разразила на 18 февруари.

"Над 8 екипа се включиха в търсенето - около 30 човека.

Обходено бе цялото крайбрежие на Созопол,

но не сме открили нещо, което да говори за корабокрушение. Петното от гориво съвпада с мястото, на което са последните координати на кораба", каза преди откриването на плавателния съд кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Корабът с трима души на борда потегли на 17 февруари от Балчик на лов за хамсия или калкан. Засега не е ясно какво е наложило в нощта срещу 18 февруари да не остане да пренощува в Несебър, а да продължи на юг.