Гвардейският духов оркестър ще изнесе празничен концерт по повод 3 март

По традиция Гвардейският представителен духов оркестър от състава на Националната гвардейска част ще изнесе на 21 февруари от 16.30 ч. в зала „България" празничен концерт по повод Националния празник на Република България – 3 март. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

През тази година тържественият концерт ще се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

В концерта ще участват изпълнители от Представителния ансамбъл на въоръжените сили от състава на Националната гвардейска част, Детският хор на Българското национално радио, ФА „Тракия" – град Пловдив, Оркестър „Павликени" – НЧ „Братство 1884 г.", ученици от НУФИ „Филип Кутев" – град Котел, НУФИ „Широка лъка" – село Широка лъка и НМУ „Любомир Пипков" – град София.

Концертът ще се проведе с подкрепата на Софийската филхармония.

ВХОД – СВОБОДЕН до запълване на капацитета на залата.