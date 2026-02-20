ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-страшната присъда към нас през очите на Апосто...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22330547 www.24chasa.bg

Гвардейският духов оркестър ще изнесе празничен концерт по повод 3 март

2220
Гвардейският духов оркестър СНИМКА: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ

По традиция Гвардейският представителен духов оркестър от състава на Националната гвардейска част ще изнесе на 21 февруари от 16.30 ч. в зала „България" празничен концерт по повод Националния празник на Република България – 3 март. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

През тази година тържественият концерт ще се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

В концерта ще участват изпълнители от Представителния ансамбъл на въоръжените сили от състава на Националната гвардейска част, Детският хор на Българското национално радио, ФА „Тракия" – град Пловдив, Оркестър „Павликени" – НЧ „Братство 1884 г.", ученици от НУФИ „Филип Кутев" – град Котел, НУФИ „Широка лъка" – село Широка лъка и НМУ „Любомир Пипков" – град София.

Концертът ще се проведе с подкрепата на Софийската филхармония.

ВХОД – СВОБОДЕН до запълване на капацитета на залата.

Гвардейският духов оркестър СНИМКА: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото