Възстановчици от 4 държави се обучават за безопасни военни истории в Добрич

За пръв път български възстановчици ще получат сертификат за преминат курс по безопасност при провеждане на военноисторически реконструкции. Регионалният клуб /РК/ „46-и пехотен Добрички полк" е домакин в Добрич на тридневно обучение и семинар за обмяна на опит с международно участие от 20 до 22 февруари. По инициатива на европейски военноисторически клубове градът е домакин на обучение „Здравословни и безопасни условия при извършване на военно-изследователски дейности и пресъздаване на военната история". Разработеният от европейското военноисторическо общество обучителен курс ще даде допълнителни познания на добричките възстановчици за прилагане на правилата за безопасност при провеждане на военно-исторически реконструкции. Те ще са и първите в България реконструктори, които ще получат сертифкат за преминат обучителен курс. Обучението е в рамките на съвместна програма на Министерството на труда и социалната политика и Българската стопанска камара. Правилата за безопасно провеждане на възстановки и военно-изследователски дейности ще бъдат представени от о.з. полк. Васил Василев.

В тридневното обучение-семинар се включват 12 представители на военно-исторически клубове от Германия, Естония, Молдова. Всеки от участващите клубове ще представи своя опит в историческата реконструкция и провеждането на военно-изследователски дейности и военна археология. Възстановчиците от РК „46-и пехотен Добрички полк" ще запознаят своите гости с униформи, въоръжение и снаряжение на българското войнство от Възраждането до Втората световна война.

Изборът на Добрич за домакин на първото по рода си в България обучение е поредното доказателство за международния престиж на РК „46-и пехотен Добрички полк" –резултат от успешни участия на десетки възстановки и фестивали в Чехия, Словакия, Румъния, Естония, Русия, Украйна, Беларус и автономна република Крим. В участията си зад граница 46-и пехотен полк винаги представя достойно родната военно-историческа реконструкция и Добрич като град на българската бойна слава.

За своите гости домакините са подготвили съвместно с Регионалния исторически музей и богата културна програма, включваща посещения на всички музейни обекти в града и на исторически забележителности в региона.