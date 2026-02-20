Община Варна ще плати 1 млн. евро за фекалната тръба

Общо 1 087 931 евро с включен ДДС са необходими за проекта за ремонта на тръбопровода за отпадъчни води, който се намира на дъното на Варненското езеро. Средствата са одобрени на днешното заседание на комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна преди приемането на бюджета за тази година.

Проектът се реализира по споразумение с министерството на регионалното развитие и благоустройството, като държавата финансира основните строително-монтажни дейности, но всички дължими данъци, включително ДДС, както и част от съпътстващите разходи, са за сметка на Община Варна.

Фекалната тръба под Варненското езеро за последно аварира през ноември миналата година. Тогава се е разместила връзка между две части на временния тръбопровод, най-вероятно заради турбуленция, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене.

Котвата на подобен голям кораб беше първоначалната причина за скъсването на тръбата през 2019 г., тогава стана ясно, че вместо под морското дъно, тя е положена върху него. По-късно се оказа, че собственикът на гръцката фирма, с която е сключен договор за дейностите изчезна и оттогава сериозен напредък по вкопаването и няма.

Строежът на напорния тръбопровод на дъното на Варненското езеро е финансиран от държавата, но според общината има сериозно забавяне на плащанията, което пречи на фирмата да работи бързо.

До приключването на проекта се разчита на временния тръбопровод.