В първия си ден на поста Янкулов поиска махането на Сарафов (Обзор)

ВСС ще дебатира в четвъртък

Очаквано още в първия ден като служебен правосъден министър Андрей Янкулов поиска Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да определи друг, а не Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор.

Бързината, с която действа, не е изненадваща, защото в своите публични изяви досега е изразявал мнение, че според него Сарафов не е легитимен след 21 юли 2025 г. Служебният премиер Андрей Гюров също обяви при представянето на министрите, че това ще е една от задачите на Янкулов.

Заседанието, на което Пленумът на ВСС ще дебатира по темата, е насрочено за следващия четвъртък. Това ще е първият път, когато той, а не двете отделни колегии - Съдийска и Прокурорска, ще обсъждат продължителността на мандатите на временните шефове по върховете на Темида. Борислав Сарафов. Снимка: 24 часа

В искането си Янкулов се позовава на становището на Наказателната колегия

на ВКС от есента на м.г.

След 21 юли 2025 г. няма легитимен главен прокурор - нито титуляр на длъжността, нито изпълняващ функциите. Това е становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, според което върховните съдии третират актовете на заявяващия се като “и.ф. главен прокурор” Борислав Сарафов като непораждащи предвидените правни последици за акт на главен прокурор, посочва правосъдният министър.

В искането си изброява и съдебни актове на апелативни съдилища, които са на същото мнение. Според Янкулов съдиите с обратната теза били по-малко.

Министърът смята, че именно Пленумът на ВСС, който е общият орган на съдиите и прокурорите, е компетентен да се произнесе, защото той избира главния прокурор с редовен мандат.

Служебният правосъден министър подробно разяснява защо е на това мнение. Според него в момента в Закона за съдебната власт има непълнота кой точно е компетентен да определи временно изпълняващ функциите на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на всеки.

Според Янкулов би следвало да се приложи правилото от Закона за нормативните актове, според който за неуредените от закона случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни казуси. До момента по въпроса за мандатите на изпълняващите функции са се произнасяли само отделните колегии - Съдийската и Прокурорската.

Прокурорската единодушно застъпва виждането, че Сарафов е и.ф. главен прокурор. Според нейните членове текстът в съдебния закон за шестте месеца не са отнася до заварените положения. На подобно мнение са и доста от водещите юристи. Причината е, че когато един закон действа със задна дата, това трябва да се посочи в него - нещо, което липсва в съдебния.

Съдийската колегия пък освободи Георги Чолаков като и.ф. шеф на ВАС, какъвто той беше, след като изтече 6-годишният му мандат.

Как ще се развие дебатът в четвъртък, е трудно да се предположи

Възможно е Пленумът да приеме, че не е компетентен да се произнася, може и да откаже да разглежда въпроса с аргумента, че има висящо дело в Конституционния съд. Досега практиката им е била да не обсъждат въпроси, по които предстои произнасяне в КС.

Попитан какво следва, ако Пленумът на ВСС приеме, че не е компетентен, министърът каза, че ще се сезира органът, който те смятат за компетентен. От думите му се разбра, че има идеи за и.ф. главен прокурор, но зависело от поведението на ВСС. Според закона и.ф. могат да бъдат заместниците. Заместнички на Сарафов са Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова.