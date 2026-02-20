Спипаха турчин да кара без книжка в Асеновград, не му е за първи път

Призна вината си и договори глоба на третия ден

Турчин, засечен да шофира без книжка в Асеновград, бързо се споразумя с прокуратурата. Той бил спрян за проверка зад волана на хюндай на 16 февруари т. г. и станало ясно, че няма свидетелство за управление, а и не му за първи път да шофира по този начин, защото има влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение от 15 април 2025 г.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, той поискал преводач, защото не знае български, после признал вината си и договорил чрез адвоката си Трифон Кумчев да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 511,29 евро.

След одобряването на споразумението той е освободен от ареста след 3 дни престой там.