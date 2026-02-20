Йотова: Усещането за справедливост е разклатено, но редовна власт трябва да направи съдебната реформа (Обзор)

Цинично е трагедията “Петрохан” да се ползва за предизборна кампания, тя оголи много рани в обществото

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов може да започне процеса по продължаване на съдебната реформа, но сериозни стъпки като смяната на главния прокурор трябва да се правят от редовна власт със стабилно мнозинство зад гърба си.

Това посочи президентът Илияна Йотова пред bTV.

Вече имаме един горчив опит. Когато се бърза, не се разглежда в дълбочина цялата реформа и нямаш стабилно мнозинство зад себе си, защото има непопулярни мерки и реформи, които трябва да бъдат направени. Когато трябва да реформираш една много консервативна система с хора на много високо професионално ниво, при опит това да се прави на парче и недообмислено заради някаква полтическа конюнктура

отново ще бъдем изправени пред лоши резултати,

отговори тя трябва ли според нея Янкулов да работи за свалянето на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Припомни също, че министърът няма големи правомощия - предлага на ВСС, но кадровиците решават.

В същото време посочи, че не може да сме страната на изтеклите мандати, понеже това поражда недоверие на хората в правосъдната система. А когато имаш масово недоверие на хората към тази власт, която съдържа в себе си цялото понятие за справедливост, има много тежки последици върху всички български граждани. Много е тънък балансът между правосъдието и усещането на хората за несправедливост. Политиците често говорим за мандати, квоти, колегии, но хората не се интересуват от това, за тях е по-важно какво е новото на правосъдието, за делата, които се точат с години, продължи президентът.

Даде пример с делото за смъртта на 33-годишната Евгения, убита от съпруга си и баща му. Преди дни Софийският апелативен съд намали присъдата на убиеца - съпруга Орлин Владимиров, от доживотен на 20 г. затвор. Той я е удушил и натъпкал в куфар, който двамата с баща му изхвърлили във водоем край Перник. Бащата е на свобода. Вечерта преди интервюто на Йотова пред Съдебната палата имаше протест срещу това.

Държавният глава отново настоя разследването за кървавата трагедия с шест трупа от хижа “Петрохан” да бъде доведено докрай. Това беше и една от най-важните задачи, които Йотова даде на служебния премиер Андрей Гюров, когато му връчи мандата.

Искам да вярвам, че институциите ще си свършат работата. Чувам твърдения, че МВР има малка роля. Напротив - МВР има своето място в разследването. Истината е чакана от целия български народ, за да може поне малко да се излекува тази травма. Случаят оголи много рани в обществото - какво се случва с децата, какво правят училищата, каква е образователната система,

как допускаме около нас паралелен опасен свят

Някой трябва да даде отговори на тези въпроси и аз, както и цяла България го чакаме, каза тя. Нарече цинично превръщането на тази трагедия в предизборна кампания, което ще направи доволни подобни престъпни мрежи.

Йотова пожела късмет на вътрешния министър Емил Дечев и за организирането на изборите - основния ангажимент на служебната власт. Припомни, че през октомври 2024 г. дойде потвърждение за изборни манипулации от най-високо ниво - КС, който касира частично изборите.

Този процес ще бъде прекъснат, когато има наказания както за тези, които купуват, така и за тези, които търсят купуване на гласове. Много тежка диагноза за нашето общество е, че има хора, които ги продават. Това говори за бедността, грамотността, за това до какво състояние са докарани хора, щом търсят препитание чрез продаване на гласа си, обясни Йотова.

Дали ще се кандидатира за президент, ще реши след изборите на 19 април. Вече има няколко предложения от общественици и партии. Дали ще го направя - ще преценя само ако видя, че съм си свършила работата, ако оценката за моята работа е добра и получавам доверието на хората, каза тя.