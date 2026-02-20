Отличиха две ученички от Езиковата гимназия в Пазарджик, намерили портфейл

Две десетокласнички от Езикова гимназия „Бертолт Брехт" в Пазарджик бяха отличени за достойна постъпка. В началото на тази седмица, в РУ-Пазарджик е предаден портфейл, намерен в района на МБАЛ „Здраве". В него липсвали документи за самоличност, но имало немалка сума в евро, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

С помощта на медиите информацията бе публикувана в интернет и споделена в социалните мрежи от много жители на града. Така в полицейското управление се появил собственикът на портфейла – 60-годишен пазарджиклия. Парите са върнати на щастливия мъж, който изразил пред униформените огромната си благодарност към децата, открили и предали изгубеното.

Това са Александра Войводова и Рая Бонева от Х „в" клас на езиковата гимназия. Момичетата намерили падналия портфейл, незабавно уведомили родителите си и го предали на дежурните полицаи в местното управление. В тази връзка днес им гостува началникът на РУ-Пазарджик главен инспектор Ненко Годжевъргов. Пред техните съученици и директора на гимназията г-жа Велка Недялкова той връчи на двете момичета почетни грамоти от името на ръководството на ОДМВР-Пазарджик. Полицейският началник даде за пример постъпката им и изрази радост, че все повече млади хора предават намерени вещи в полицията. От своя страна г-жа Недялкова прочете и благодарствен адрес, изпратен от собственика на сумата.