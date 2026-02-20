С “чиста съвест” и закани за съд си отиде Стоил Цицелков (Обзор)

Само ден след клетвата си като вицепремиер за честен вот

Гюров: Моя е отговорността, но никой не оспори експертизата му - беше правилният човек. Достъп до съдебни регистри аз нямам

Премиерът не каза ще търси ли нов.

Не е време за символи, а за конкретна работа, съветва президентът

Точно 24 часа след като положи клетва, служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка след скандала, че в миналото е имал присъда за шофиране с алкохол в кравта и е бил задържан с марихуана.

В този момент моята личност носи по-скоро негативи на нашата кауза, обяви той в петък преди обед, докато по същото време в парламента за втори пореден ден кипяха страсти около името му, а от ИТН вече искаха оставка на целия служебен кабинет.

Обсни, че си тръгва, за да остане фокусът върху изборите и политическите платформи, “а не върху моята личност в неекспертно отношение”.

Моето свидетелство за съдимост е чисто,

както и моята съвест, обяви Цицелков - първо във фейсбук, после и наживо в МС. Няма обвинения, няма присъди и няма действащи ограничения към този момент, обяви той и се закани да съди разпространителите на невярна информация. Това бе първото му и последно изказване на трибуната с надпис “Министерски съвет”.

Действително към февруари 2026 г. досието на Цицелков би следвало да е чисто. Още в четвъртък сутринта “24 часа” попита МВР бил ли е задържан, оттам отговориха, че министър Емил Дечев е разпоредил проверка. Справка на медията ни установи, че през 2015 г. има издадена окончателна присъда на Софийския градски съд на човек с инициали С. И. Ц. за шофиране с 1,5 промила алкохол в кръвта. Присъдата е от септември 2014 г. С. И. Ц. е осъден на 6 месеца пробация, два пъти седмично да се явява за подпис пред длъжностно лице и да плати 120 лв. по делото. Според НК давността на присъдата е изтекла още през 2018 г. и той вече се смята за неосъждан.

Резултатите от проверката на МВР още се чакат,

така че към момента няма официално потвърждение на твърденията на ИТН, че експертът е задържан не един, а три пъти, един от които с 55 г марихуана.

На брифинга си Цицелков не потвърди това ли е присъдата му, не отговаря на съобщения и не вдига телефона си, потърсен през тези два дни от “24 часа”. Още няма позиция и от Външно за информацията от ИТН, че е имал петгодишна забрана да участва в мисии на ЕС след “инцидент с жена” в хотел в Гана, където е бил наблюдател на изборите през 2020 г. Първата среща на Андрей Гюров като премиер бе със студенти от протеста, сред тях и млади медици. Говорили за реформите в здравеопазването и правосъдието. Те увериха, че няма да влизат в листи. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Веднага след изявлението си в МС Цицелков депозира оставката си, а час по-късно служебният премиер Андрей Гюров я прие. И той, и Цицелков обаче подчертаха, че нито едно от обвиненията не е било в липса на опит и експертиза.

Премиерът пое отговорност за избора си, но обясни, че няма достъп до съдебен регистър като вътрешния министър, за да проверява.

Разговарял съм с всички министри в кабинета на база на тяхната експертиза. Г-н Цицелков бе правилният човек за тази задача. Това са неща, които са се случили назад във времето. В момента, в който е поел тази отговорност, е бил в своите правомощия и да изпълнява експертизата си за провеждане на честни избори, защити Гюров избора си.

Не отговори на въпрос търси ли нов вице за честни избори, какъвто в предишни кабинети не е имало.

Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа, каза обаче президентът Илияна Йотова. Така тя индиректно го посъветва, че може и да не прави втори опит. (Реакцията ѝ по казуса с Цицелков виж долу.)

В своя коментар Гюров обясни и че по-важно му е доверието на хората в изборния процес и действията на служебния кабинет, отколкото това, че някои ще извадят политически дивиденти от скандала с Цицелков.

“Възраждане” и ИТН приеха с огромно задоволство оставката на изборния експерт. Хората на Слави Трифонов дори

посочиха следващите си мишени - земеделския и правосъдния министър

Иван Христанов и Андрей Янкулов. В общото правителство на ПП и ИТН през 2022 г. Христанов води битка за премахване на частната лаборатория на Капитан Андреево и обяви, че тя имала връзки с Трифонов. А Янкулов партията сочи за свързан със случая “Петрохан” заради запитване на Антикорупционния фонд към МВР през 2024 г. защо проверява НПО-то на Ивайло Калушев. Юристът е екперт в АКФ, но вече обясни, че не е познавал мъртвите и няма нищо общо с работата на фонда по случая.