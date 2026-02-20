Във всяка секция – еднакви паравани, а ЦИК ще обяснява в социалните мрежи на младите как да гласуват

Първа официална среща на Румяна Бъчварова като шеф на премиерския кабинет на Гюров

Колко ще струват осмите предсрочни избори за последните 5 години, ще стане ясно следващата седмица. Тогава служебният кабинет трябва да приеме план-сметката за провеждането им, а още в първия си работен ден - в петък, премиерът Андрей Гюров проведе работна среща с представителите на ЦИК. Преди нея говорителката на комисията Росица Матева обясни, че колегите ѝ подготвят предварителни разчети, такива обаче засега не се обявяват.

Ясно е, че за вота с машини ще отидат над 4,4 млн. лева без ДДС - това е прогнозната стойност на поръчката за осигуряване на машинното гласуване, която ЦИК предстои да пусне. За преводачески услуги бюджетът е 12 хил. евро, а за изготвяне на аудио- и аудио-визуални материали за разяснителната кампания - 60 хил. евро. Тъй като успели да публикуват по-рано вторите две поръчки, информационната кампания ще тръгне до дни, съобщи шефката на комисията Камелия Нейкова.

Планът е този път кампанията да бъде развита по-добре и в социалните мрежи, за да достигне до повече млади избиратели, обясни председателката.

Срещата с ЦИК бе и първата публична на Румяна Бъчварова като шеф на кабинета на служебния премиер. Той бе извикал и министъра на електронното управление Георги Шарков. Всички участници се обединили, че за да бъдат честни изборите, трябва да работят в много добра координация и да обменят идеи на регулярни срещи.

Съгласие постигнали по 3 теми: осигуряване на еднакви паравани за гласуване във всички секции, старателно обучение на членовете им и да не се пренебрегват “малките проблеми в малките секции”. Защото данните досега показали, че “когато има някакъв малък проблем, той се мултиплицира и на други места”, обясни Гюров.

С уеднаквяването на параваните пък по-лесно ще се предотвратяват различните видове нарушения и ще се запази честността на вота. Засега не е ясно кой ще ги купува.

Тъй като ветото на президента Илияна Йотова върху орязването на секциите в страните извън ЕС на 20 още не е влязло в пленарната зала, ЦИК се подготвят и за двата сценария: неограничени секции навсякъде или до 20 извън ЕС.

“Гласуването извън страната, ако се върнем през последните няколко години, премина през какви ли не варианти. Секциите бяха ту малко, ту много. Когато бяха много, гласуват малко избиратели и обратно”, коментира шефката на ЦИК. Увери, че ако останат ограничени, заедно с МВнР ще се погрижат да няма хаос.

“Когато бяха 35, имаше напрежение, но те бяха в няколко секции, предимно във Великобритания и Турция. Този опит ще ни помогне да го преодолеем”, допълни Нейкова.