ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обмислят дали да махнат Андрю от линията за наслед...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22331514 www.24chasa.bg

Откриха изчезналото 17-годишното момиче от Бургас

3252
Издирваната Елена Илиева. Снимка: МВР

Открито е 17-годишното момиче от бургаския комплекс "Меден рудник", което беше обявено за издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Момичето е намерено в Царево в отлично здравословно и психическо състояние, уточниха от полицията. Предстои то да бъде транспортирано до Бургас и предадено на майка си, предаде БТА.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Бургас информираха, че се издирва 17-годишната Елена Илиева. Тя е контактувала за последно с майка си, с която живеят разделено. 

 

Издирваната Елена Илиева. Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото