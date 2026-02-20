Откриха изчезналото 17-годишното момиче от Бургас

Открито е 17-годишното момиче от бургаския комплекс "Меден рудник", което беше обявено за издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Момичето е намерено в Царево в отлично здравословно и психическо състояние, уточниха от полицията. Предстои то да бъде транспортирано до Бургас и предадено на майка си, предаде БТА.
По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Бургас информираха, че се издирва 17-годишната Елена Илиева. Тя е контактувала за последно с майка си, с която живеят разделено.