Емил Дечев иска да маха главния секретар на МВР заради "Петрохан"?

Вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставките на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, заместника му Явор Серафимов, шефът на Националната полиция Захари Васков и всички разследващи по случая "Петрохан". Това твърди сайтът Гласове.

Те му отговорили, че дори още не са му докладвали случая. Дечев обаче отвърнал, че ще поиска от правителството да предложи на президента Илияна Йотова освобождаването на Рашков. Главният секретар е единствената фигура, която се сменя така, за всички други трябва само заповед на вътрешния министър.

"Започва потулването на извращението "Петрохан"! МВР министърът иска оставките на всички разследващи!", написа пък във фейсбук пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

В момента няма потвърждение на информацията. От МВР категорично отрекоха информацията, че министърът ще сменя разследващите по случая “Петрохан”.

Мирослав Рашков е главен секретар на МВР от септември м.г., но преди това година изпълняваше функциите на такъв - първо в ролята си на директор на Националната полиция, а след това като зам. главен секретар.