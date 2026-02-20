Андрей Янкулов: Не може да сме безучастни към тежката криза на правовата държава в България

"Не можем да останем безучастни към тежката криза на правовата държава в България", заяви в "Панорама" по БНТ служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Той коментира: "Безпрецедентно беше изявлението на отстранения окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов, който се противопостави в ефир на нелегитимния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, това ще доведе до сериозни последици в правосъдната система".

Според Янкулов изявлението на Николов "беше заявка за автентично лидерство в системата, което не сме виждали от години, това ще доведе до изясняване на ключови казуси в системата, например "Осемте джуджета", които досега не бяха повдигнати".

Янкулов, който по-рано обяви, че свиква ВСС с единствена точка - нов и.ф. главен прокурор, обясни: "Институционално е ясно какви са правомощията на министъра на правосъдието, досега ясна заявка към ВСС нямаше, сега се поставя директно към пленума на ВСС, който трябва да вземе решение".

И допълни: "Служебното правителство не може да направи дълбока правосъдна реформа, но тук става дума за просто институционално действие, имаме нелегитимен главен прокурор". Той даде пример с това, че съдилища "отхвърлят актове на Сарафов, защото не го признават за легитимен - това е криза на правовата държава, не може да не реагираме за това".

"ВСС е органът, който да вземе окончателното решение, но недвусмислено трябва да се постави това пред тях", коментира още той.

Янкулов смята, че "възможностите са всякакви, не знам какво ще покаже бъдещето, но трябва да има активни действия, които да го предизвикат, това е в рамките на служебния кабинет - не можем да останем безучастни към тежката криза на правовата държава в България".

За отстраняването на Стоил Цицелков, който беше вицепремиер за честни избори само за ден, от състава на служебния кабинет, Янкулов обясни: "Проблемът с колегата, в случая не е юридически, а морален. Той не е осъждан, има реабилитация, държавата има правото и задължението да го третира като неосъждан".

И допълни: "Трябва да си дадем и сметка за друго - каква мощна атака се разгаря към определени лица от този служебен кабинет".

"Не виждам с какво трябва да има различен стандарт спрямо различните участници във властта, към други няма същия стандарт на поемане на отговорност, въпросът е доста по-комплексен от неговото проявление тук", смята министърът.

Запитан за това какво искат българите от съдебната система и защо по случая "Евгения" беше намалена присъдата на мъжа ѝ на 20 г., а баща му беше оправдан, Янкулов заяви: "Естествено, че проблемите не са само в прокуратурата, никога не съм се фокусирал само върху прокуратурата, проблемите са и в законите и как се се налагат законите".

И допълни: "Промяната в редовите съдилища трябва обаче да дойде отгоре, когато се смени върха - това как се прилага правосъдието, и когато това се случи, много бързо ще се усети промяната".

За организацията, част от която е Янкулов - "Антикорупционния фонд", и запитването ѝ за информация по разследване срещу НАКЗТ - НПО-то от случая "Петрохан", Янкулов коментира: "Не смятам, че трябва да съм защитник на АКФ, колегите си публикуваха становище, че всичко е станало по реда за достъп до обществена информация. Опитаха се да пришият и мене, очаквам по-сериозни атаки, а не със измислени казуси да заливат общественото пространство".

"Героите от казуса "Петрохан" са имали подкрепа, но тя е била институционална, точно институциите, които са имали през годинете такова спорно поведентие, сега го прехвърлят топката", смята Янкулов.

И допълни: "Как си представяте гражданска организация да влияе върху институциите и да им пречи на работата?".

Запитан чий е кабинета "Гюров", министърът заяви: "На министрите, които са в него - зад него стои целта и желанието на хората, които сме се събрали там, да проведем едни честни избори, това е основната идея".

Янкулов беше категоричен: "Аз нямам политически амбиции - през последните години толкова мои амбиции са разказвани из публичното пространство, амбиции нямам, искам да си свърша работата".