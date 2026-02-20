ЕК: Стоил Цицелков наистина беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори

От Европейската комисия потвърдиха, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори", пишат от Комисията, предаде Нова.

Това беше едно от обвиненията, заради които служебният вицепремиер подаде оставка. В петък президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му като служебен заместник министър-председател.

"От 2 дни срещу мен тече масирана атака, не е лична, но съм удобна мишена. Тя е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия за стабилизация на страната и честни избори", оплака се тази сутрин Цицелков.