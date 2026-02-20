Обирджията на казино в Белозем бил с подплънки на гърдите, да прилича на жена

Този човек ми намали живота с 20 години, каза жената крупие, която била сама в залата, когато нападателят извадил нож

Мъжът, който на 14 август м. г. задигна 500 лв. от казино в пловдивското село Белозем, бил с подплънки на гърдите, за да прилича на жена. Отделно бил с нахлупен на главата плътен дамски черен чорапогащник, със сини латексови ръкавици и калцуни. Това разказа в Пловдивския окръжен съд 54-годишната Мариана Арлашка, крупие в игралната зала. Подсъдим по делото е 39-годишният Васил Ганев от същото село, който отрича да е извършил грабежа и текат разпити на свидетели.

„Познавам си клиентите. Към 0,30 часа тази вечер дойде Васил с двама приятели, после си тръгнаха. Към 2 часа пристигна друг редовен клиент – Златан, заедно с жена. Когато и те си тръгнаха, започнах да вадя парите от машинките и да ги броя. Прибрах ги в касата, остана само оборотът от т. нар. Скорпиони – машинки 7 и 8. Бяха по около 500 лв., оставих ги над автоматите", описа Арлашка. В казиното няма охрана и тя била сама. „В този момент влезе маскирано лице. Хвана ме за дрехата зад врата и извади нож – 14-15 см беше острието. Почна да ме развежда из залата, искаше да заключа вратите. Аз обаче нямам ключове, при нас е денонощно отворено. Много се изплаших и се разписках. Той взе оборота от едната машинка, не видя парите от другата. Поиска монетите, казах му, че са на бара. Отидохме там, но той не ги видя. Каза ми, че няма да ме надупчи", продължи жената. В залата имало камери, които се наблюдават от охранителната фирма в Пловдив, и в този момент телефонът й звъннал. „Събрах смелост да вдигна, казаха ми да натисна паник бутона, а те ще се обадят в полицията. В този момент маскираният побягнал. „Този човек ми намали живота с 20 години", обобщи преживяното Арлашка.

При първите разпити тя посочила като заподозрян Златан, но полицаите й казали, че не е той, и тогава тя решила, че нападателят е Васил. „Така ми се стори по тембъра на гласа", каза тя пред съда. Не различила лицето му заради плътността на чорапогащника, според нея по същата причина обирджията не е виждал добре, затова не е взел всички пари в залата.

Васил Ганев бил задържан на 3 септември 2025-а, след като в изоставена сграда били намерени дрехи като на маскираната фигура, запечатана от камерите на казиното. По част от тях били открити ДНК следи от него. Той ще даде обяснения след разпитите на всички свидетели и вещи лица.