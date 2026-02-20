МВР: Искането на оставки на работещите по случаите „Петрохан" и „Околчица" не е истина

Твърденията за искане на оставки на работещите по случаите „Петрохан" и „Околчица не отговарят на истината. Това съобщават от МВР в позиция до медиите.
Ето цялата позиция:
Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите „Петрохан" и „Околчица".
На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия.
В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината.
Позицията идва, след като се появиха твърдения, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставките на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, заместника му Явор Серафимов, на шефа на Националната полиция Захари Васков и всички разследващи по случая "Петрохан".