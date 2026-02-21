Националният съвет на БСП се събира на първо заседание след избирането на Крум Зарков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният съвет на БСП се събира днес на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията.

Очаква се на днешния пленум да бъде избрано ново Изпълнително бюро. Председателят на партията до момента не е коментирал конкретни имена.

Зарков обаче подсказа, че обновлението в БСП ще бъде ясно разпознаваемо, както в ръководството, така и в кандидатите за депутати на предстоящите избори.

Очаква се днес да бъдат определени водачите на листи за предсрочния вот на 19 април, съобщава БНТ.