ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22332552 www.24chasa.bg

Националният съвет на БСП се събира на първо заседание след избирането на Крум Зарков

1680
Крум Зарков Снимка БСП

Националният съвет на БСП се събира днес на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията.

Очаква се на днешния пленум да бъде избрано ново Изпълнително бюро. Председателят на партията до момента не е коментирал конкретни имена.

Зарков обаче подсказа, че обновлението в БСП ще бъде ясно разпознаваемо, както в ръководството, така и в кандидатите за депутати на предстоящите избори.

Очаква се днес да бъдат определени водачите на листи за предсрочния вот на 19 април, съобщава БНТ.

Крум Зарков Снимка БСП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото