Подновяват издирването на тримата рибари от потъналия кораб край Созопол

Рибарски кораб. Снимка: Архив

Очаква се днес са бъде подновено издирването на тримата рибари, които изчезнаха край Созопол в сряда. Това ще стане при положение, че метеорологичните условия го позволяват, съобщи БНТ.

Вчера беше открит потънал корабът, с който са влезли в морето, но при първоначалния оглед не беше открита следа от тричленния екипаж. Плавателният съд се намира на дъното на морето между Созопол и Приморско на около 5 км от брега.

В претърсването са използвани водни дронове, а също и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина. Заради подводни течения и липса на видимост, беше извършен частичен оглед на мястото.

Рибарски кораб. Снимка: Архив

