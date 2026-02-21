Атанас Атанасов: Да не се окажем след година с премиер Румен Радев и президент Йотова и вся власть советом

В МВР са наложителни радикални промени. Първите три етажи са окомплектовани от милиционерски калинки, назначени от сега управляващите да изпълняват политически поръчки. Доста е интригантска средата, бързо трябва да бъдат направени кадровите промени. Това заяви по бТВ генерал Атанас Атанасов, лидер на ДБ и зам.-председател на Народното събрание. Главен секретар, заместник, шефове на служби, изброи още той.

По повод твърденията, че са освободени служителите, които разследват случая "Петрохан", той ги нарече спекулации на ИТН. Заяви, че има две дела има по случая с "Петрохан" и "Околчица", наблюдават се от прокуратурата.

Атанасов заяви, че има бегли познания за този състав на Министерския съвет и за част от министрите. "Декларирах, че като председател на партия няма да се намесвам в кадруванията на правителството. Имал съм един единствен разговор с Гюров", каза още той. Лидерът на ДБ изброи няколко министри, които според него са прилични. Даде пример с Надежда Нейнски и заместниците и Марин Райков и Ради Найденов.

"Във вътрешното министерство за Дечев имам информация от гилдията, изключително съвестен човек, казват че е много последователен, прилага закона. На финансите човекът е много грамотен", коментира Атанасов.

Той припомни, че имаме служебно правителство с основна задача да организира честни избори и в тях МВР има много важна задача. Предупреди, че много внимателно трябвало да бъдат прегледани областните директори на МВР, особено назначените от Калин Стоянов. "За някои от тях има данни освен че са си затваряли очите при купуване на гласове, някои дори са участвали", каза още той.

Партийният лидер декларира: "Не е наше МВР, не е наше правителство, не съм се месил по никакъв начин. Това е правителство на Гюров и Йотова, това е положението.

Идват поредните парламентарни избори, до тях се стигна заради огромните протести заради корупцията, заради онзи бюджет. Въпросът е какво се случва оттук нататък. Българите трябва да подкрепят европейския път на страната, имам притеснения след една година да не се окажем в ситуация, в която Румен Радев е премиер, а Йотова президент и "вся власт советом". Това искам да предупредя нашата шарена демократична общност, че трябва да се мобилизираме".

По повод бъдещи коалиции, той заяви: нека да го видим Румен Радев как ще излезе на изборите. От сегашната му дейност като политик, като държавен глава мога да изброя редица казуси, които препятстват общото ни управление евентуално.

Образно той коментира, че не са сигурни тази котка в чувала бяла ли е, черна ли е. От политическите му заявки - един човек, който е с червен хастар, евроскептик, гледа на изток, каза Атанасов.