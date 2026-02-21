Ивайло Мирчев: Кабинетът "Гюров" не е партиен, има и министър от ГЕРБ

"Служебният кабинет не е партиен, в него има и министър от ГЕРБ".

По този начин съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира правителството на Андрей Гюров. Според него Гюров е най-подходящият за поста и е направил добра селекция от министри.

"Не може да се каже, че има партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Бойко Борисов, има доста хора, които са свързани с ГЕРБ" - каза Мирчев в "Денят започва с Георги Любенов по БНТ.

"Има министър на ГЕРБ от последното правителство. Доста находчиво от гледна точка на това, че в армията има приоритети, които са национални и всички партии сме на едно мнение. Да се запази сегашният министър е добър ход. Така, че има професионалисти и сега те трябва да си изпълнят задачата."

"Това си е избор на самия служебен премиер, той си носи отговорност и до момента доста добре се справя в тези задачи. Няма партийни квоти и аз такива не виждам. Вижда обаче вътре две турски имена - Корман Исмаилов и Хасан Адемов. Всички в парламента знаят, че Адемов е един от най-добрите експерти в областта на социалните науки и винаги се е приемал чисто експертно в Народното събрание доста уважавано. Това е интересен ход на премиера".