Емануил Йорданов: Ако главният секретар на МВР не може да обясни какво работи, смяната му не е трагедия

Бившият МВР шеф заяви, че държавата е допуснала множество грешки по случая „Петрохан"

Държавата допусна множество грешки по случая „Петрохан". Това заяви по бТВ бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. По думите му пропуските започват още с липсата на разследване по сигнали срещу Ивайло Калушев и неговата организация НАКЗТ.

„Когато имаш 6 души, които са убити, а част от тях са се самоубили, няма как за 2 седмици да стигнеш до истината за това какво се с случило. Цялото ръководство на МВР има грешна комуникация по случая. Главният секретар от момента, в който е заел поста като и.ф. – не се е показвал никъде. Той е дълбоко нелегален. Министърът, когато е имал проблемни ситуации досега – той не знаеше какво да прави, в един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще", коментира Йорданов.

Според него за политически чадър трябва да се говори, само ако има конкретни доказателства, а не с общи приказки.

„Хората, които управляваха държавата 1 година, сега се опитват да прехвърлят вината на някой друг. За 8-9 месеца друга партия, докато управлява, не може да разгради тази административна машина, изграждана с години от ГЕРБ и работи в една посока", каза бившият шеф на МВР.

Той обясни, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев – явявали са се на дела в Софийския градски съд: „Човекът е с богата професионална и политическа биография, при няколко кабинета беше заместник-министър, мисля, че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че ще се справи със задачите, които стоят пред него".

Йорданов посочи, че няма информация дали в момента тече „чистка" в МВР, но допълни, че кадровата политика във ведомството е от компетенциите на министъра. „Ако главният секретар не може да ни обясни какво точно работи, неговата смяна не би трябвало да е трагедия за министерството. Това дали министърът е служебен или не – няма значение" Когато един министър уволнява служител на високо ниво, той трябва да има готовността да го обясни съвсем разбираемо, в случая не вярвам да е много трудно", допълни той.

Бившият МВР шеф даде пример с шефа на полицията в Пазарджик и обясни, че тогава уволнения са необходими: „Той направи христоматийно провеждане на избори, видя се как изборите могат да бъдат омаскарени, а Митов го издигна до негов съветник. За какво са му били съвети – как да опропасти изборите, не знам".