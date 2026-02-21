Председателят на ЦИК: Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет

Стоил Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК, смята председателят Камелия Нейкова.

"Премиерът Андрей Гюров не ни е обяснил какво представлява ролята на вицепремиера по честността на изборите" коментира в „Тази сутрин" по Би Ти Ви Нейкова.

Тя определи първата ѝ среща със служебния министър-председател като ползотворна – обсъдена е подготовката на органа за предстоящите парламентарни избори.

„Дали ще е вицепремиер по изборите, или министър, който отговаря за изборите, ЦИК ще работи с когото и да е. Дали ще е нарочен такъв, който ще прави само това, или ще е друг, който ще е министър и ще съвместява отговорността на изборите - няма значение.

"Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК - смята Нейкова. - ОС към ЦИК е съвет на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК, независимо че идват на заседанията ни, за което имат право. Самите организации имат право да предложат кой да ги представлява, затова с колегите ще отправим препоръка организацията, която Цицелков представлява, да предложи друго лице. Още повече и след информацията на ЕК, че Цицелков има забрана за участие в наблюдение на избори" допълни Нейкова.

Тя обясни, че т.н. „тъмна стаичка" я няма в Изборния кодекс:

„Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, като сме посочили и параметри. Досегашните не отговарят на изискванията - избирателят не трябва да скрит напълно, трябва да се вижда горната част на тялото. Имаме уверение от премиера, че и тяхното желание е такова".

По думите ѝ ЦИК вече са обявили обществена поръчка за изборите, а тази за разяснителната кампания е на финала си: „Предвидели сме повече различни активности, да бъдем повече в социалните мрежи, независимо от това, че сме държавен орган и досега по-консервативно е поглеждано на въпроса. Ще имаме разяснителна кампания във „Фейсбук" и „Инстаграм", така че младите избиратели да бъдат обхванати."