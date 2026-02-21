Затвориха за движение дефилето за Велинград заради паднали камъни

Временно се затваря за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово пъп пътя Пазарджик- Велинград. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. Пътят ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него. За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.