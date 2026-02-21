ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина момченцето от Неапол, на което беше присъде...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22333078 www.24chasa.bg

Затвориха за движение дефилето за Велинград заради паднали камъни

Диана Варникова

[email protected]

2512

Временно се затваря за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово пъп пътя Пазарджик- Велинград. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. Пътят ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него. За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото