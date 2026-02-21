Няма установено замърсяване на морето край Маслен нос след потъването на рибарския кораб

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, е открит на морското дъно в района на Маслен нос

Министерството на околната среда и водите следи развитието на ситуацията с потъналия рибарски кораб в морските води при Маслен нос край Созопол. Опазването на морската среда и предотвратяването на риск за екосистемите са сред основните приоритети на МОСВ. Към момента не са установени данни за замърсяване на морската среда в акваторията на Черно море, съобщиха от ведомството.

По информация на Басейнова дирекция „Черноморски район" – Варна на 19 февруари 2026 г. катер на Изпълнителна агенция „Морска администрация", съвместно с инспектор от Дирекция „Морска администрация" – Бургас, е извършил обход на района. При проверката не е установено наличие на нефтено замърсяване.

Оглед е извършен и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в зоната, за която е постъпила информация за евентуално нефтено петно, като наличието на такова не е потвърдено.

Още в четвъртък стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра. Рибарски кораб със сонарна система е установил наличие на потънал кораб на мястото на координатите, съобщава бТВ.