В Монтанско: снеговалежът е умерен, пътищата са проходими

От нощта навсякъде в област Монтана вали умерено сняг, пътищата са проходими при зимни условия, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Монтана, информира БТА-

Температурите в региона са от минус 2 до плюс 1 градуса, снежната покривка е 5-10 сантиметра. В момента 30 машини чистят и опесъчават шосетата, има готовност да се включат и още, ако интензивността на валежа се увеличи. Към момента няма сигнали за закъсали автомобили.

В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, вали сняг, три машини чистят и опесъчават шосето в частта му към област Монтана. В прохода има интензивно движение и трябва де се пътува само с оборудвани със зимни гуми автомобили, заявиха от пътното управление в Монтана.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов съобщи, че макар в региона да вали мокър сняг, то към момента няма проблеми с електроснабдяването и всички селища имат ток.