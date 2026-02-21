Затвориха за тирове пътя Русе – Разград – Шумен заради снеговалеж и снегопочистване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътят Русе – Разград – Шумен е затворен временно за движение в двете посоки за автомобили над 12 тона заради интензивен снеговалеж и дейности по снегопочистване. Това съобщи дежурният в Областното пътно управление в Разград, предава БТА.

Ограничението е единственото въведено към момента в областта, като други затворени пътища няма. В района продължава да вали сняг, а на терен работят 18 снегопочистващи машини.

Дежурния каза още, че всички закъсали тежкотоварни автомобили са били изтеглени своевременно и към момента няма блокирани тирове или други превозни средства.