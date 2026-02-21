Очакванията към министър Сергей Игнатов са да организира спокойни държавни зрелостни изпити

Трябва да има увеличение на заплатите в училищното образование с пет процента от 1 януари тази година, настоява председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров

Очакванията ми към служебния министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов са да поддържа спокойствие в образователната система, защото времената са много изнервени. Трябва да бъдат организирани спокойни държавни зрелостни изпити в 12-и клас и национални външни оценявания в четвърти, седми и десети клас, и да има успешно завършване на учебната година. Това казва Асен Александров - председател на Сдружението на директорите в средното образование в България, попитан какви са очакванията му за дейността на новия образователен министър, предава БТА.

Проф. Игнатов беше образователен министър от 2009 до 2013 г., припомни Александров. „Убеден съм, че няма да има някакви сензационни предложения за промени в образователната система, защото мандатът на служебното правителство е кратък. Очаквам да има спокойствие и предвидимост в образованието. Това е в стила на проф. Сергей Игнатов, той е спокоен, уравновесен, изслушва различните мнения и се старае да не създава напрежение", отбеляза Асен Александров.

Трябва да има увеличение на заплатите в училищното образование с пет процента от 1 януари тази година. Училища успяха с някакви резерви да го направят, но по-малки училища не успяха, каза председателят на Сдружението на директорите в средното образование. Асен Александров беше дългогодишен директор на 51-во Средно училище „Елисавета Багряна" в София. От август 2025 г. той е директор на прогимназиалния и гимназиалния етап в Училището по математика „Питагор".

„Училищата получават една дванадесета от бюджета за миналата година, а заплатите се увеличават с пет процента", обясни Александров. „Но нашата гилдия очаква да се запази спокойствие в образователната система", добави той.

За промените в Закона за предучилищното и училищното образование

Попитан за подготвените през изминалата година промени в Закона за предучилищното и училищното образование, и за учебните програми, Асен Александров припомни, че е имало голяма работна група, която се е занимавала с учебните планове и програми, които сега са „замразени". Те са готови, като имахме пълно единодушие за образователната структура - да се върне завършването на основно образование в края на осми клас. „Парламентът може, там, където има пълно съгласие, поне това да се гласува. Имаше съгласие за забраната на мобилните телефони в училище и за грижата за децата със специални образователни потребности", каза Александров. По думите му има поне пет-шест предложения, по които има пълно съгласие.

„За мен ще бъде най-хубавото нещо, ако група народни представители по време на служебното правителство - от различни политически партии, предложат един проект с предложения, за които има съгласие", заяви Асен Александров.

Националните външни оценявания показват какви знания трябва да имат учениците в образователните етапи

Трябва да направим нашите изпити да са по-близки до международното изследване PISA, в което има повече практически задачи, каза Асен Александров. Според него у нас някои от родителите се страхуват от промените, защото ще навредят точно на тяхното дете, а може да се окаже, че ще е точно обратното. Детето им ще бъде в еднакви условия с другите ученици и ако се окаже, че то има логическо, практическо мислене, това да е добро за него, обясни Александров. По думите му всяка промяна у нас се счита за нещо лошо и не се възприема, че може да е за добро.

„Националното външно оценяване показва какво искаме да знаят учениците в дадения образователен етап. Иска ни се учениците да учат за живота, но за съжаление, повечето от тях учат за оценките и за изпитите. Когато в изпитите няма практически задачи и задачи за живота, учениците наизустяват някакви готови алгоритми, които след това забравят много бързо", каза Александров.

За изкуствения интелект в училищното образование

Визията за използването на изкуствения интелект в училище беше публикувана и сега се обсъжда, каза Асен Александров. Той обясни, че предложенията в нея са свързани с това как може да се използва изкуственият интелект в класовете и в различните учебни предмети. Учителите и сега използват изкуствения интелект, но е хубаво да им се дадат идеи, които са систематизирани и са свързани с възрастта на учениците, както със съответния предмет, отбеляза училищният директор.

Използването на изкуствения интелект (ИИ) от учениците да бъде заложено във всички учебни предмети, за да натрупат умения, които ще им помогнат да си служат с него разумно и да усвоят компетентности за професиите на бъдещето. Това предложи на 6 февруари Министерството на образованието и науката (МОН) в публикуваните за обществено обсъждане проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка. Те предвиждат интегриране на съдържание, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, благодарение на които учениците ще придобият ключови компетентности за работа с ИИ, съобщи тогава пресцентърът на МОН.

Промените засягат всички предмети от общообразователната подготовка от трети до 12-и клас, с изключение на обучението по физическо възпитание и спорт.

Ако бъдат утвърдени, измененията ще се прилагат от учебната 2026/2027 година, като учителите ще преминат обучения, с които да повишат квалификацията си за работа с и чрез изкуствен интелект, поясниха тогава от МОН.

В края на януари тази година от МОН съобщиха и за разработената визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование. Документът бе публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН, съобщи тогава пресцентърът на ведомството.