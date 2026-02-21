Костадин Костадинов: Служебният кабинет не е съставен, за да прави честни избори

Лидерът на „Възраждане" смята, че той подготвя бъдещото управление между Руен Радев, Ердоган, ПП и ГЕРБ

Служебният кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а да разчиства сметки и да подготвя бъдещо четворно управление между Румен Радев, Ердоган, „Продължаваме промяната" и ГЕРБ. Това каза лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти по време на конференция „Проблеми и трудности пред суверенните държави в Европа", организирана от Patriots Network. Домакин на конференцията е „Възраждане", съобщава БТА.

Костадинов каза още, че се притеснява от всички членове на служебния кабинет. Първите ходове на служебното правителство са насочени към това да махнат някои хора, за да сложат техни хора, каза още той. Служебният кабинет създава впечатлението, че се подготвя манипулация в полза на ПП-ДБ, Румен Радев, коментира също Костадинов. По думите му се манипулира вотът на избирателите в Турция.

Досега не се е случвало вицепремиер да си отиде за един ден, а смятам, че ще има и други такива в този кабинет, коментира също Костадинов по отношение на оставката на Стоян Цицелков.

Костадин Костадинов обясни, че Андрей Гюров е бил най-добрият вариант сред съгласилите се да поемат поста на служебен премиер, защото няма зависимости от Бойко Борисов и Делян Пеевски. С това се изчерпват неговите предимства, заяви Костадинов. Според него Гюров, ако има държавническо мислене, е трябвало да предложи за министри хора, представители на опозицията, които са срещу ГЕРБ и „ДПС – Ново начало", или лица от гражданското общество.

Лидерът на „Възраждане" заяви също, че президентът Илияна Йотова е излъгала, когато е казала, че е разговаряла с авторите на предложението за ограничаване на секциите в страни извън ЕС до 20. Авторите сме ние и тя не е разговаряла с нас, каза Костадинов.

Той заяви, че от „Възраждане" са получили информация, че министърът на здравеопазването е взел решение да бъдат освободени директори на неврологични болници в страната, включително и директорът на „Пирогов" . Ако махането на шефа на „Пирогов" ще гарантира честни избори и свободни избори, аз съм с две ръце „за", само остава министър Околийски да ми обясни как и защо, коментира Костадинов.

Той каза, че от „Възраждане" проверяват и информация, че са поискани оставки на полицаи, които се занимават със случая „Петрохан".