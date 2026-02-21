Министрите на БСП от кабинета "Желязков" няма да водят листи

Министрите и заместник-министрите на БСП от редовния кабинет да не водят листи на парламентарните избори на 19 април. Това е предложил новият председател на партията Крум Зарков.

В този час започва първото заседание на Националния съвет на БСП след избора на новия лидер. На него социалистите ще избират водачи на листите и ново Изпълнително бюро.

"Категорично съм отказал да водя листи. Председателят направо изказване, че министри и заместник-министри не трябва да водят листи", обясни Манол Генов, който беше екоминистър в редовната власт, преди началото на заседанието. Дали това е правилно решение той не коментира, обясни, че това ще стане ясно от резултата от изборите. Призна, че е редно партията да се притеснява за вота, предвид че засега социологическите проучвания предвиждат левицата от остане под прага за влизане в парламента. Той обаче не очаква "сериозно подновяване" в състава на новото ръководство.

По информация на "24 часа" обаче ще има заместник-министри в листите. Очаква се Иван Кръстев от социалното министерство да води в Стара Загора, а Николай Дариевски от Външно да е първи в Ловеч.

"За мен е много важно многообразието в БСП да бъде запазено - това винаги е била нашата ценност, а не една линия на поведение. Тук са съжителствали много виждания на БСП. Точно тази цветност е причината това да е водещата партия в България повече от 130 години", посочи бившият социален министър Борислав Гуцанов.

Лидерът на младежкото обединение на БСП и депутат Габриел Вълков призна, че е получил покана отново да води листа, но очаква днешното решение на пленума. В 51-я парламент той е избран от София.

"Отлично" оцени депутатът Атанас Атанасов първите стъпки на новия лидер Зарков. "Конгресът се изказа категорично, че на БСП ѝ е необходима фамилна промяна. Мисля, че председателят Зарков демонстрира именно тази промяна", посочи Атанасов.

Както "24 часа" писа, очаква се в новото ръководство да влязат Габриел Вълков, Мина Кутева, общинските съветници Еньо Савов и Петко Димитров.

Какво е решил пленумът ще стане ясно по-късно днес.