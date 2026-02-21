Още спецове на Военноморските сили при потъналия кораб край Маслен нос (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водолазното обследване ще продължи след подобряване на хидрометеорологичните условия

В продължение на проведеното вчера, 20 февруари, от Военноморските сили водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас".

Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник, уточняват от министерството.