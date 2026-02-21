Частично бедствено положение заради обилните дъждове в две общини у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Гълъбово обявява частично бедствено положение заради проливните дъждове, за седми път в бедствие е Ардино

Ще се постараем да обявяваме своевременно положението, обещаха от общината и добавиха, че насроченият за днес празник - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя.

Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.

В село Обручище са наводнени 4 къщи и стопанският двор.

Два моста са наводнени, които са ниски на р. Соколица и р. Кумлия минаващи през село Обручище. Те са обезопасени със сигнални ленти и оттам преминаването е забранено.

Нивото на реките продължава да се покачава. Към момента, язовирът в село Мъдрец не е преминал преливника.

По-рано днес частично бедствено положение за седми път от началото на годината обяви и община Ардино.