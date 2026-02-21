Проф. Стоянович: Заблудите не са само религиозни - хората стават жертва на политически и всякакви внушения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Темата за сектите и механизмите, по които хората попадат в заблуждаващи общности, отново излезе на дневен ред покрай обществените реакции след случая „Петрохан". Проф. Петър Стоянович коментира по бТВ какво стои зад явлението „сектанство".

Според него хората често се подлъгват по „нови непознати" неща, които изглеждат като бързо решение.

„Ние обичаме нови неща, които ни изглеждат с лесни отговори... Обичаме да се подлъгваме по малкото работа за решаване на проблемите", каза той.

Проф. Стоянович предупреди, че е нужна умереност, защото понякога хора наричат „секта" и утвърдени религии, което може да е обидно.

„Не би трябвало нито да се омаловажава този въпрос и тази заплаха, нито да се преекспонира", заяви той.

И даде пример: „Представете си в други държави да наричат нашето православие сектанско."

Историкът направи разграничение между гледната точка на религиозната догматика и тази на държавата и правото.

„Едно е от гледна точка на нас като православни християни, ако гледаме от гледна точка на правото и на държавата... тези различни деноминации са разпределени в определени категории по начина, по който те са регистрирани", обясни той.

По думите му държавата носи отговорност да гарантира, че дейностите на дадени организации не вредят на гражданското общество и правата на човека.

Стоянович коментира жената, която е споделила, че е била част от секта и е успяла да се измъкне.

„В живота всичко рано или късно опира и до любов, и до пари", каза той.

Според него подобни движения често „мимикрират" като духовни учения, но използват методи за „спечелване на доверие": „Става въпрос за методи за спечелване на доверието, за зарибяване."

Според проф. Стоянович рискът подобни структури да се превърнат в заплаха нараства, когато държавата и институциите са слаби.

„Главно в моменти на слабост на държавата, на правото, на органите да контролират средата", подчерта той.

И допълни, че заблудите не са само религиозни – хората стават жертва и на „политически, религиозни, всякакви" внушения.

„Човек много по-лесно се лови на страха, да бъде харесван, да бъде обичан, да бъде в общност."