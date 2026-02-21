Сергей Станишев се завръща по върховете на БСП - влиза в новото ръководство

Сергей Станишев се завръща по върховете на БСП. Той влиза в новия състав на Изпълнителното бюро, който бе одобрен от Националния съвет. Станишев бе начело на партията 13 години и президент на Партията на европейските социалисти в продължение на 11 г.

"Не се връщам заради пост. И не защото вярвам, че миналото може да бъде убежище. Връщам се, защото партията е в момент, в който опитът не е лукс, а необходимост. БСП е в критична ситуация – изпитание на идентичността, на доверието и на посоката си. Когато една политическа партия загуби яснота за това коя е, тя рискува да загуби и правото да бъде алтернатива", написа минути па-късно Станишев във фейсбук и благодари на другарите си за доверието.

"Днес въпросът не е просто организационен. Той е политически и ценностен. Какво означава лявото в България през 2026 година? Ако не си отговорим честно, ще продължим да се лутаме между носталгията и популизма – две удобни, но безплодни изкушения", допълва Станишев.

Според него изборът на Крум Зарков е знак, че партията отваря нова страница – стъпила на традицията, но гледаща напред, със самостоятелна, модерна, европейска линия.

"Модерната социалдемокрация не е лозунг. Тя означава конкурентоспособна икономика, която създава стойност, а не само преразпределя недостига. Означава защита на труда, без наказание за предприемчивостта. Намаляване на неравенствата чрез образование, иновации и развитие на регионите. Сигурност за работещите и перспектива за младите", допълва Станишев.

Според него предстоящата кампания няма да бъде просто състезание между партии, а ще бъде сблъсък между отговорната политика и лесния гняв, между решенията и внушенията. Популизмът обещава бързо утешение. Лявото трябва да предложи дългосрочна справедливост, предупреждава той.

"Днес партията е поставена под въпрос. В такива моменти се вижда има ли воля за възстановяване, за единство и политическа зрялост. Не става дума единствено за изборен резултат. Става дума за това дали България ще има модерно, убедително и смислено ляво. Без ляво не може. Но то има смисъл само с ясна посока и отговорност пред хората", завършва Станишев.

Четирима заместници ще има лидерът на БСП Крум Зарков. Както "24 часа" първи писа, това са бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, кметицата на Троян Донка Михайлова и шефът на БСП в София Иван Таков.

КРУМ ЗАРКОВ

В одобрения от Националния съвет на партията състав на Изпълнителното бюро влизат още бившият депутат Валери Жаблянов, шефът на младежкото БСП Габриел Вълков и заместничката му Мина Кутева.

Също и председателите на областните съвети на партията в Пловдив Атанас Телчаров, във Варна Павел Раличков и в Сливен Соня Келеведжиева.

Както и кметовете на Етрополе Владимир Александров, на Пещера Йордан Младенов и на Дряново Трифон Панчев. Както и общинските съветници в София Еньо Савов и Петко Димитров.

В Изпълнителното бюро влизат още пледседателката на Форум "България - Русия" Светлана Шаренкова и шефът на орготдела на "Позитано" 20 Пламен Владимиров.