Вижте как София побеля (Галерия)

София осъмна бяла след снеговалежите, които обхванаха почти цялата страна. В ранните часове на деня придвижването в столицата беше силно затруднено, като пътници дори бутаха аварирал автобус на градския транспорт.

Към този час 75 снегопочистващи машини извършват обработки в София със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса поради интензивния снеговалеж. Техниката работи на територията на районите Овча купел, Витоша, Люлин, Сердика, Кремиковци, Илинден, Младост, Банкя, Средец, Нови Искър и Надежда, както и по общинската пътна мрежа.