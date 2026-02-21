Христанов е разпоредил проверка по всичко, засягащо Министерството на земеделието по случая „Петрохан“

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви в предаването „Седмицата на Дарик", че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да „хвърли повече светлина върху случая" „Петрохан – Околчица".

„Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме", коментира Христанов, цитира от БТА.

Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация „каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има".

Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина" по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не „фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна".