ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ИТН подава сигнал до прокуратурата заради "Петроха...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22333906 www.24chasa.bg

Христанов е разпоредил проверка по всичко, засягащо Министерството на земеделието по случая „Петрохан“

3912
Иван Христанов Снимка: Архив

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви в предаването „Седмицата на Дарик", че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да „хвърли повече светлина върху случая" „Петрохан – Околчица".

„Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме", коментира Христанов, цитира от БТА.

Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация „каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има".

Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина" по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не „фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна".

Иван Христанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото