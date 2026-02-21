ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Допълнителен водолазен екип ще се включи в обследването на потъналия кораб край Маслен нос

Маслен нос

Операцията беше временно преустановена заради лошото време

В продължение на проведеното вчера от Военноморските сили водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас"1 съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена, информират от Министерството.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник, се посочва в съобщението.

Вчера от военното министерство информираха, че е открит рибарският кораб в района на Маслен нос. Специализиран екип на Военноморските сили извърши обследване на района на изчезването на риболовния кораб и установи потъването му. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина.

На 18 февруари от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха за инцидент с рибарски кораб край Маслен нос. На борда му има трима души.

