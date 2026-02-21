Близки на загиналото семейство при катастрофата на Околовръстното край Пловдив излизат на протест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Те ще настояват за бърз и справедлив съдебен процес

Близки и приятели на загиналото семейство при катастрофа на Околовръстното на Пловдив излизат на протест на 24 февруари пред Районния съд, става ясно от пост в социалните мрежи.

"На 24 февруари ще се проведе първото съдебно заседание по делото. Близки и приятели призовават всички съпричастни хора да присъстват в подкрепа на семейството и в памет на жертвите", апелират граждани в социалните мрежи.

Протестиращите ще настояват за бърз и справедлив съдебен процес. "Искаме присъда, която отразява тежестта на случилото се. Искаме ясно послание, че човешкият живот има стойност", пише още в поста в социалните мрежи.

Трагичният инцидент стана на 24 ноември м.г., когато тирът на 24-годишния водач Джуней Дюлгеров се блъсна във фолксвагена на семейство Пушкови. Загинаха 43-годишната водачка Мария, съпругът ий Тодор, на 41 г., и по-голямата им дъщеря, на 14 г. 7-годишното им момиченце пък беше настанено в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма.