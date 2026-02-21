Нивото на Янтра във Велико Търново се е покачило с 2 метра за денонощие

Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за едно денонощие заради интензивните валежи, които продължават и в момента в областта.

Вчера в ранния следобед нивото на река Янтра във Велико Търново е започнало рязко да се повишава и за по-малко от денонощие се е повишило с 2 метра и достигна до 3,28 метра, при критични стойности 4,5 метра, в района на църквата "Свети 40 мъченици", съобщава БНТ.

Високата вода идва главно от горното течение на река Янтра. Около 10:00 часа нивото на водоемите започна да спада, но те остават под денонощно наблюдение.

Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна в района на великотърновското село Балван

На територията на област Велико Търново няма затворени пътища, но навсякъде движението се осъществява при зимни условия. Около 10:00 часа на главния път София - Варна, при разклона за великотърновското село Балван джип се удари челно в камион, който е част от сметопочистващата техника. Веднага на място се образуваха опашки от чакащи коли и камиони, но до затваряне на движението в този участък не се стигна. От "Пътна полиция" апелират водачите да тръгват подготвени за зимни условия.