Не са открити моряците от потъналия кораб край Созопол, търсенето продължава в понеделник

Екипажът на потъналия риболовен кораб край Маслен нос не беше открит днес. Заради лошото време търсенето продължава след понеделник, съобщиха от Министерството на отбраната.

Оттам уточняват, че в продължение на проведеното вчера, 20 февруари, от ВМС водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас".

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб.

Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.