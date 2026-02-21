Кукерска група „Старчевата" от Разлог получи най-високото отличие от Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва" 2026 – ЗЛАТНАТА МАСКА.

Престижната награда бе официално връчена в Дворец на културата – Перник, в тържествена атмосфера, изпълнена с вълнение, аплодисменти и заслужена гордост. "Златната маска" от кукерските игри в Перник отиде в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог

По време на награждаването групата от Разлог гръмко превзе залата в Двореца на културата и пристигна за своята Златна маска, както Разлог си знае – с чауше, звън на звонци, под музиката на тъпани и зурни и пъстро хоро от моми и ергени. В този тържествен и емоционален момент наградата бе връчена от зам.-кмета на Перник Адриан Скримов, под бурните аплодисменти на присъстващите. "Златната маска" от кукерските игри в Перник отиде в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог

На церемонията присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев и зам.-кметът на община Разлог Гергана Костова. Кметът Красимир Герчев поздрави участниците за достойното им представяне и за приноса им към съхраняването и предаването на българските традиции. "Златната маска" от кукерските игри в Перник отиде в Разлог. СНИМКИ: Община Разлог

"Златната маска не е просто награда – тя е признание за единството на седемте квартала, символ на постоянство и отдаденост, предавани от поколение на поколение.

Радостта е голяма, защото всеки звън, всяка стъпка носи сърце. Разлог блести заслужено" каза кметът Герчев.