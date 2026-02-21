Вижте някои от водачите на листите на БСП, лидерът Крум Зарков повежда в 24-и МИР в София

Националният съвет на БСП избра част от водачите си на листи за предстоящите избори. Лидерът Крум Зарков ще е първи в столичния 24-и МИР. Другите два района в София запазват водачите си - Габриел Вълков в 23-и и Атанас Атанасов в 25-и МИР.
Като водачите на листи се завръщат бившите депутати Валери Жаблянов, Николай Цонков, Милко Багдасаров и Сияна Фудулова.
Първи в кандидат-депутатските списъци ще са и досегашните зам.-министри Иван Кръстев и Николай Бериевски. По-рано през деня лидерът Зарков обяви, че никой от предходния екип начело на БСП, както и досегашни министри няма да водят листи.
Ето кои са одобрените до момента водачи:
Благоевград - Гергана Орманлиева
Габрово - Николай Цонков
Добрич - Сияна Фудулова
Кърджали - Милко Багдасаров
Кюстендил - Иван Ибришимов
Ловеч - Николай Бериевски
Пазарджик - Петя Цанкова
Перник - Иво Серафимов Ангелов
Плевен - Илиян Йончев
Пловдив-област - Атанас Телчаров
Разград - Николай Пенчев
Русе - Деница Иванова
Сливен - Соня Келеведжиева
Смолян - Севдалин Хъшинов
София - Габриел Вълков
София - Крум Зарков
София - Атанас Атанасов
София-област - Владимир Георгиев
Стара загора - Иван Кръстев
Шумен - Валери Жаблянов
Ямбол - Красимир Йорданов
Одобрени са само водачите на региони, в които са преминали партийните събрания и структурите са подали своите предложения. Предстои останалите водачи да бъдат избрани на следващото заседание на Националния съвет.