Вижте някои от водачите на листите на БСП, лидерът Крум Зарков повежда в 24-и МИР в София

Националният съвет на БСП избра част от водачите си на листи за предстоящите избори. Лидерът Крум Зарков ще е първи в столичния 24-и МИР. Другите два района в София запазват водачите си - Габриел Вълков в 23-и и Атанас Атанасов в 25-и МИР.

Като водачите на листи се завръщат бившите депутати Валери Жаблянов, Николай Цонков, Милко Багдасаров и Сияна Фудулова.

Първи в кандидат-депутатските списъци ще са и досегашните зам.-министри Иван Кръстев и Николай Бериевски. По-рано през деня лидерът Зарков обяви, че никой от предходния екип начело на БСП, както и досегашни министри няма да водят листи.

Ето кои са одобрените до момента водачи:

Благоевград - Гергана Орманлиева

Габрово - Николай Цонков

Добрич - Сияна Фудулова

Кърджали - Милко Багдасаров

Кюстендил - Иван Ибришимов

Ловеч - Николай Бериевски

Пазарджик - Петя Цанкова

Перник - Иво Серафимов Ангелов

Плевен - Илиян Йончев

Пловдив-област - Атанас Телчаров

Разград - Николай Пенчев

Русе - Деница Иванова

Сливен - Соня Келеведжиева

Смолян - Севдалин Хъшинов

София - Габриел Вълков

София - Крум Зарков

София - Атанас Атанасов

София-област - Владимир Георгиев

Стара загора - Иван Кръстев

Шумен - Валери Жаблянов

Ямбол - Красимир Йорданов

Одобрени са само водачите на региони, в които са преминали партийните събрания и структурите са подали своите предложения. Предстои останалите водачи да бъдат избрани на следващото заседание на Националния съвет.