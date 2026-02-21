ИТН подава сигнал до прокуратурата заради "Петрохан"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Народните представители на ИТН - Тошко Йорданов и Александър Рашев депозираха Сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на "случая Петрохан".

"Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по "случая Петрохан".", казват от ИТН.

По-рано от МВР категорично отрекоха твърденията за искане на оставки на работещите по случаите „Петрохан" и „Околчица".