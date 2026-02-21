Тежка катастрофа на "Тракия" край Чирпан, режат кола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очевидци съобщават, че се е наложило пожарникари да режат една от колите, за да изкарат пострадал

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" бави движението и шофьори са принудени да минават през аварийната лента, съобщават от АПИ. Инцидентът е станал около 12 часа посока София край Чирпан.

"Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществява по обходен маршрут през Чирпан. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция", допълват от АПИ.

От кадри, публикувани в социалните мрежи, става ясно, че една от колите, участвали в катастрофата, е ауди и има сериозни материални щети.

Очевидци съобщават, че един от пострадалите е изваден от пожарникари, като се е наложило автомобилът му да бъде рязан.

Друг шофьор допълва, че при изкачване на хълма край Чирпан е видял как при удара "се разхвърчали части от автомобили".

На място има екипи на Пожарната и полицията. Към момента няма официална информация за броя на пострадалите