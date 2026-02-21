ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

Язовирите са с достатъчен свободен обем и под контрол

Нивото на водата в язовирите не е критично. Снимка: Архив

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и прогнозираните от НИМХ значителни валежи от дъжд и сняг, по информация на областните и общинските администрации, голяма част от язовирите разполагат със свободни обеми, а преливащите язовири се изпускат контролирано.

Техническото и експлоатационното състояние на язовирите се следи както от собствениците и операторите – НЕК ЕАД, „Напоителни системи" ЕАД, „Земинвест" ЕАД и ДП УСЯ, така и от областните управители, кметовете, ГД ПБЗН и служителите на ДАМТН. При необходимост се извършват проверки на място за осигурените от собствениците мерки за недопускане на аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация.

Във всички опасни точки има екипи на място, които следят ситуацията. Поддържа се и постоянна връзка с Националния оперативен център, като към момента няма постъпили сигнали за аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях на територията на страната.

