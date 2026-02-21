Графолог разшифрова записките от „Петрохан", вижте какво се крие зад тях

Графолог разшифрова характера на писалия записките от „Петрохан"

Списък с имена, съвети и описание на йерархията. Това има в част от записките, открити в хижата. Те са разчетени от пред Би Ти Ви от графолога Сашо Найденов.

В "Петрохан" е открита стая, свързана с тибетския будизъм, литература на религиозна тематика, както и бележки за „извисяване чрез сексуални практики".

Тепърва трябва да се установява кой или кои са авторите. Част от тях ясно показват йерархията в къщата.

Те още така сочат за безупречно отношение и възприятие към Скъпоценният Лама, казва графологът. Даване на ясна сметка за длъжностите и функциите на Н. и какво той означава и представлява за всички вас. Виждане и разбиране за нивото на което е С. – много високо. Мило и добро отношение с уважение към всички. П. и Д. също. .. Няма проблем да правиш забележка и да помагаш на един П. например във всякакви битови направления, Д. също просто се научи да си мил.

Други са на сексуална тематика:

Когато човек усети желание и блясък, без задни мисли – чисто гол и фокусиран, се пречиства с три вдишвания.

Какво показва един почерк?

„Не може да се направи цялостен психологичен портрет. Трябва и психолог, но графологът може да изведе характеристики от характера", каза Сашо Атанасов – графолог.

"Тук линиите на реда на писане, когато се спускат надолу, това не е добър знак - казва той, гледайки записките. - Това е възможно да се дължи на психическо или морална умора... на изживяване на стресова ситуация. Прави ми впечатление че е доста нечетливо. Доста са мънички буквите.

Тук като цяло малките букви освен че са малки, те нямат правилна форма. Това означава наличие на непостоянство в характера. Това лице не е в състояние да направи баланс между духовната изява и материалните щения. Тук е и сексуалната изява. Тук е акцентирано върху тях. Означава, че този, който го е писал, е имал... особеност, сексуална, която трябва по някакъв начин да удовлетворява, а не е могъл да го контролира. Повечето са писани от един и същи човек."