Поледици сковаха община Тервел

Пътищата в община Тервел са заледени, пет машини опесъчават, съобщава дежурният в Областното пътно управление в Добрич. „Другите републикански пътища в област Добрич са проходими, не са заснежени, проблем създава мъглата", добави той.

Остава предупреждението за внимателно шофиране, тъй като превалява дъжд, а с очакваното понижаване на температурите е възможно да се образуват поледици. Особено опасно е в участъците в открити пространства, където нищо не спира поривите на вятъра.

За заледявания предупреждават граждани в района село Карапелит в община Добричка, както и за това, че по междуселищните пътни отсечки също има заледени участъци.