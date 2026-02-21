ЦИК разписа за първи път да има изборен район "Чужбина", падат 4 мандата в страната

Ако бъде преодоляно ветото, което президентът Илияна Йотова наложи на последните промени в Изборния кодекс, новото разпределение може отново да бъде отложено - за 2028 година

Рокадата е за сметка на народните представители от Велико Търново, Враца, Пловдив и Шумен



Прословутият избирателен район "Чужбина", който присъства в Изборния кодекс от няколко години най-сетне ще стане реалност. На своето последно заседание тази седмица Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите за предстоящите предсрочни избори и постанови да има 32 МИР "Извън страната".

Според решението на комисията новият район ще разполага 4 депутатски места - колкото по закон е минимумът. От справката става ясно, че те ще са за сметка на народните представители от Велико Търново, Враца, Пловдив - град и Шумен. С промените търновци ще имат 7 депутати, врачани 5, пловдивчани - 11, а шуменци - 5. За определянето на мандатите ЦИК ползва данните от последното преброяване на населението, което бе през 2021 г.

С последните идеи за промени в Изборния кодекс плановете за формиране на район, който да представлява сънародниците ни зад граница бяха предвидени за поредно отлагане - за 2028 г. Нито една от парламентарните партии не изглеждаше готова с подготовка за свои хора за него, както и за потенциални номинации.

Измененията, които бяха приети в крайна сметка, и в момента са с вето от президента Илияна Йотова, също касаят гласуването зад граница - ограничават до 20 изборните секции в страни извън ЕС. Дебатът по последните изборни промени бе концентриран само върху това, а район чужбина почти без дебат отново бе оставен за 2028 г.

Предстои обаче разглеждане на ветото, наложено от държавния глава. Ако то бъде отхвърлено, новото разпределение отново ще бъде отложено.

В края на 2022 г. законодателите си дадоха срок район "Чужбина" да е готов до 1 януари 2025 г., но това така и не се случи, а първите няколко години не бяха предприети каквито и да било стъпки за това.