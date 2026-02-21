Бившият стопанин на хижата Евгени Вълкачовски: Под "Петрохан" има тунел, влизал съм в него

Под хижата в Петрохан има тунел, който тръгва към Северна България и е част от мрежа от подоби подземни проходи. Това потвърди пред "България Днес" Евгени Вълкачовски - управител на туристическото дружество, стопанисвало имота преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев.

"Има такова нещо", категоричен бе пред "България Днес" Вълкачовски. Първа за мистериозния проход, за който разследващите до момента не са обелили нито дума, съобщи София Андреева, майката на Валери Андреев, момчето, което се е отделило от групата на Калушев и е подало сигнал към службите за дейността му. В два поста във фейсбук Андреева разказа, че от хижата има тунел, водещ към Северна България. Имотът е построен по този начин през 80-те години и според думите на Андреева мястото е било тренировъчен център за различни организации.

"Доколкото ми е известно, тунелът започва от крилото, което някога е горяло", конкретизира Андреева и поясни, че чак сега споделя за подземния коридор, защото била изключила за него след първоначалния шок. Майката на Валери дори задава риторичен въпрос дали полицията зазижда или проучва прохода.

"Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият", заключва София Андреева.

Самият Евгени Вълкачовски, който потвърди за наличието на тайния проход, е в ръководствата на няколко туристически дружества, включително на "Монтана", което в миналото е стопанисвало хижа "Петрохан", преди тя да бъде отдадена на бащата на бившето правно острие на ГЕРБ и настоящ столичен нотариус Искра Фидосова. Фидос Симеонов държи хижата от 2005-а до началото на 2020-а, когато по официални данни я продава на Калушев и компания за 96 000 лв. Според запознати след сделката бай Фидос бил предупреден от рейнджърите да не се мотае в района и той не бил ходил до хижата от онзи момент нататък.

Вълкачовски обясни, че тунелът датира от около 1985 година и краят му стига в близост до село Бързия. През галерията минава тръба, по която е качена вода към хижата. Тя минава под друг тунел, на който е изградена пречиствателна станция. Проходът е използван от различни служби и за други дейности в миналото, но неясно какви.

Повече по темата четете в bgdnes.bg